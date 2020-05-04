شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عدة أدوار متميزة.. نهى عابدين تعلن إعتزالها مهنة التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة نهي عابدين عن إعتزالها التمثيل وذلك من خلال صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعى، حيث علقت قائلة :"قرار ممكن يكون صح أو غلط ، المهم أني بفكر فيه بقالي فترة طويلة ووصلت للقرار اللي هيريحنى، أنا بعتزل مهنة التمثيل بشكل نهائى" ، ولكنها لم تفصح عن أسباب هذا القرار المفاجئ .

يذكر أن نهي عابدين قد دخلت لعالم الفن منذ عام 2009، حيث قدمت دور ثانوى فى مسلسل "بره الدنيا"، من بطولة شريف منير، بعدما قدمها المخرج الكبير مجدى أبو عميرة، ثم شاركت في العديد من الأعمال الفنية منها مسلسلات "سيدنا السيد" مع جمال سليمان، "كاريوكا" ، "ميراث الريح"، "فرق توقيت"، "ونوس" ، "حلاوة الدنيا"، "الشارع اللي ورانا" ، "طلعت روحى".

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وتشارك الفنانة نهي عابدين في السباق الرمضاني لهذا العام فى مسلسل "اتنين في الصندوق"، بطولة حمدي المرغني ، محمد أسامة " أوس أوس " ، انتصار ، بيومي فؤاد ، حجاج عبد العظيم ، رحاب الجمل ، ومن تأليف لؤي السيد ، وإخراج محمد مصطفي ، وتشارك أيضا في مسلسل "ليالينا 80" من بطولة إياد نصار ، خالد الصاوى، صابرين،غادة عادل ، محمد عادل ، محمد رشاد، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج أحمد صالح.