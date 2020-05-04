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شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى تدخل المستشفى بعد شربها الخمور اعتقادا أنها مياه غازية فى "فلانتينو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ11 من مسلسل "فلانتينو" دخول داليا البحيرى إلى المستشفى، وذلك بعد تناولها المشروبات الكحولية بثلاجة الفندق الذى تقيم به اعتقادا منها أنها مشروبات غازية، لتتعرض لوعكة صحية تنقل على إثرها إلى المستشفى.
وقبل دخول داليا البحيرى المستشفى تسببت فى إزعاج النزلاء بالفندق بسبب قيامها بالرقص والتنطيط على سرير الغرفة والغناء احتفالا بوجودها في غرفة فندقية فارهة.
وشهدت الحلقة خروج مدرس ابنة فلانتينو "نبوية" من المستشفى بعدما ضرب علي يد ركاب المكروباص الذي كان يستقله، حيث سخر منه الركاب بسبب حديثه في الهاتف بلطف مع "نبوية" مما جعلهم يصفونه بالعاشق المفضوح لينتهي الأمر بخناقة وإنزاله من المكروباص.
قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف.
ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.
"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.
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