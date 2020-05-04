شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى تدخل المستشفى بعد شربها الخمور اعتقادا أنها مياه غازية فى "فلانتينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ11 من مسلسل "فلانتينو" دخول داليا البحيرى إلى المستشفى، وذلك بعد تناولها المشروبات الكحولية بثلاجة الفندق الذى تقيم به اعتقادا منها أنها مشروبات غازية، لتتعرض لوعكة صحية تنقل على إثرها إلى المستشفى.

وقبل دخول داليا البحيرى المستشفى تسببت فى إزعاج النزلاء بالفندق بسبب قيامها بالرقص والتنطيط على سرير الغرفة والغناء احتفالا بوجودها في غرفة فندقية فارهة.

وشهدت الحلقة خروج مدرس ابنة فلانتينو "نبوية" من المستشفى بعدما ضرب علي يد ركاب المكروباص الذي كان يستقله، حيث سخر منه الركاب بسبب حديثه في الهاتف بلطف مع "نبوية" مما جعلهم يصفونه بالعاشق المفضوح لينتهي الأمر بخناقة وإنزاله من المكروباص.