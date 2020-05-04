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شكرا لقرائتكم خبر عن "فلانتينو" الحلقة 11.. عادل إمام يسرق بيجامة دلال عبد العزيز الكروهات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكشتفت دلال عبد العزيز "عفاف عصمت" اختفاء بيجامتها "الكاروهات السبوكيات" فى الحلقة الـ11 من مسلسل "فلانتينو"، وعندما سألت بدرية طلبة "سميرة" مديرة المنزل نفت علاقتها باختفاء البيجامة.
وشهدت الحلقة قيام دلال عبد العزيز بالاتصال بعادل إمام زوجها لسؤاله عن البيجامة، خاصة أن لها مكانة كبيرة لديها ورغم أنها لم تتوافق حاليا مع حجم جسدها إلا أنها تفضل ارتداءها.
والحقيقة التي لا تعرفها دلال عبد العزيز هي أن عادل إمام سرق البيجامة ليعطيها لداليا البحيري لأنها ليس لديها ملابس بعدما هرب معه من طنطا للقاهرة، إلى جانب أنه سرق من قبل عدد من ملابس دلال لإعطاها لداليا البحيرى الذي قرر أن يستأجر سيارة ليموزين ليقوم بنزهة بصحبتها.
قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف.
ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.
مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.
"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.
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