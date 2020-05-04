رواد تويتر عن محمد رمضان: نمبر وان في الدراما

أشادت الجماهير بالفنان محمد رمضان وبمسلسل "البرنس"، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والذي وصل إلى الحلقة الحادية عشر.

وأثنى محبي محمد رمضان بطريقة أداءه المميزة إلى جانب سرعة وتيرة المسلسل، حيث وصفوه أنه "نمبر وان في الدراما".

منة قالت "محمد رمضان جامد يا جدعان"، ودارين أشرف قالت "المسلسل تحفه بجد الحلقة النهاردة إبداع".

أحمد إيهاب قال "محمد رمضان عامل 30 حلقه ب 30 مسلسلا كل حلقة أجمد من اللى قبلها".

حسام سليمان قال "بصراحة محمد رمضان عامل حاجة حلوة"، وقال آخر "بصراحة كدة بقا محمد رمضان بيعمل

حاجة عظمة السنادي".



حساب أخر كتب "ما تابعت غير مسلسل البرنس وفعلا مسلسل جيد، أول مرة اشاهد عمل ( فيلم او مسلسل ) فيه محمد رمضان، تمثيل احمد زاهر و محمد رمضان و سلوى عثمان عشرة على عشرة".

أحمد قال "محمد رمضان تختلف مع تصرفاته

شايفه سرسجي ده حقك بس محدش يقدر ينكر أنه ممثل موهوب وحقيقي بيقدم السنة دي مسلسل يستحق يتقال عليه توب جدا من حيث الدراما والأداء".أحمد أمين قال "تتفق تختلف مع محمد رمضان، لكن هو عامل مسلسل رائع و كل حلقة بتبقي احلي من إلي قبلها".أنور قال "محمد رمضان عظمه لحد دلوقتي وعذراً للمحنكين الي عايشين معانا".رحاب حسن قالت "مسلسل #البرنس جمييل جداا بجد كل الممثلين جامدين وادائهم مميز قصه حلوه وكمان فيها كوميديا بتموتنى ضحك #محمد_رمضان، دوره وادئه كالعاده إبداع بجد #برنس".