فن ومشاهير

دنيا ماهر تكشف للوفد رأيها في نيللي كريم

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كشفت الفنانة الشابة دنيا ماهر عن رأيها في نيللي كريم قائلة بأنها نموذج للإخلاص والصدق في العمل، كما تتعامل مع كل دور كأنه الأول لها، فلا تعتمد على رصيدها لدى الجمهور. 

 

وأضافت دنيا لبوابة الوفد أن نيللي كريم تهتم بباقي فريق العمل معها، وحكت عن موقف حدث معها أثناء تصوير مشاهدها في مسلسل سجن النسا وكانت المرة الأولى لها في الدراما التلفزيونية عقب

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فيلمها " الخروج للنهار " فلم تكن معروفة آنذاك وعلى الرغم من ذلك كانت نيللي تهتم بتفاصيل ملابسها في المسلسل. 

 

يذكر أن دنيا ماهر تقدم شخصية الممرضة نجلاء في مسلسل ب100 وش والذي يعرض حاليًا ضمن الموسم الرمضاني وحظي بإشادات النقاد والجمهور.

 

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