نهى عابدين تعتزل التمثيل وزملائها يرفضون قرارها

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة المصرية ​نهى عابدين​ الجمهور بإعلانها اعتزالها التمثيل، كاتبة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "قرار ممكن يكون صح أو غلط، المهم إني بفكر فيه بقالي فترة طولية، ووصلت لقرار هيريحني، أنا بعتزل مهنة التمثيل بشكل نهائي".

الممثلة السورية سارة نخلة دعتها بالعودة عن قرارها، كاتبة على صفحتها الخاصة: "طبعا غلط .. انتي شاطرة ومجتهدة ووصلتي لمرحلة كويسة لازم تكملي".

الممثل المصري ايهاب فهمي كتب: "صلى على النبي ومافيش الكلام ده".

الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور كتبت: "ايه ده انتي بتهزري!! لا طبعًا مش موافقة ده انتي موهوبة وجميلة".

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