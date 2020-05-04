ميرنا وليد - بيروت - وجّه المنتج المصري ​محمد كارتر​ زوج الممثلة المصرية ​شيماء سيف​ رسالة لها بمناسبة الذكرى الثانية لعقد قرانهما.

ونشر محمد صورة لهما في مدينة باريس على صفحته الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها قائلا: "كل سنة وانتي طيبة يا شوش سنتين على كتب كتابنا ربنا يجعل أيامنا كلها حلوة وقمرة زيك"، لترد عليه قائلة: "ربنا يخليك ليا يا رب وميحرمنيش منك أبداً".

الجدير ذكره ان شيماء سيف ردّت مؤخرا على انتقاد الإعلامية ريهام سعيد لها بفيديو تحدثت فيه مجددا عن السمنة، مشيرة الى ان الممثلتين شيماء سيف وإنجي وجدان زاد وزنهما وان ذلك من مصلحتهما، وأنهما إذا قررتا إنقاص وزنهما لن يحبهما الجمهور.

وقالت شيماء بفيديو على حسابها الخاص "شكرًا ليكي يا أم حمودة أنا ما باكلش من تلاجة أبوكي..".

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كانت هذه تفاصيل خبر شيماء سيف تتلقى رسالة من زوجها بمناسبة الذكرى الثانية لعقد قرانهما-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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