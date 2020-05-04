علي جابر يهاجم رجال الدين: "حماة الفساد"

ميرنا وليد - بيروت - هاجم العميد ​علي جابر​ رجال الدين الذي وصفهم بحماة الفساد، كاتبا على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "بئس رجال الدين حُماة الفساد، بئس المؤسسات الدينية التي تركت الله و تعاليمه واصبحت شركات تجارية. بئس هولاء الدجالين المكرسين منابرهم لكذب اسبوعي مسموم. بئس هذه المنظومة الفاسدة المتناغمة: رجال الدين وسياسة واقتصاد واعلام طائفي".

الجدير ذكره ان علي جابر اعتبر مؤخرا انه من المعيب وصف مدينة طرابلس اللبنانية بالمدينة الأفقر في لبنان، في حين ان اغنى اغنياء البلد هم من طرابلس.

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