أيمن بهجت قمر يعود عن قرار اعتزاله كتابة الأغاني

ميرنا وليد - بيروت - اعلن المؤلف المصري ​أيمن بهجت قمر​ تراجعه عن قرار إعتزاله كتابة الأغاني، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وقد شكّل قراره دعما كبيرا من قبل عائلته وزملائه الذين كانوا قد عبروا عن عدم رضاهم مؤخرا باتخاذه قرار اعتزال كتابة الأغاني.

الجدير ذكره ان أيمن بهجت قمر اثار مؤخرا جدلا كبيرا بعد اعلانه قرار اعتزاله كتابة الأغاني واكتفائه بكتابة الأفلام والمسرحيات.

وكتب أيمن بهجت قمر على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "بقالي فتره بفكر جديا في اللي هقوله انا قررت ان اغنية مهرجان هي اخر اغنيه انا هكتبها وهعتزل تأليف الاغاني".

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