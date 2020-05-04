كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الظهور الأول لصلاح عبد الله ومحمد علي رزق في "عمر ودياب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يذهب كل من عمر ودياب لاستلام الوظيفة الجديدة للعمل مع الرجل المسن الذي يقوم بتجسيده الفنان صلاح عبد الله.

ويقوم ابنه الفنان محمد علي رزق بشرح حالته لكل من عمر ودياب وان والده لديه زهايمر وانه مسافر لبنان ليقاطعوا كل من عمر ودياب أغنية شو حلو لزياد برجي.

ويقوم الفنان محمد علي رزق بتوصية عمر ودياب على مواعيد الدواء الخاص بوالده الفنان صلاح عبد الله، وأن عليهم تنفيذ ما يريد ولا يقولوا لا نهائياً وسيعطيهم 10 ألاف جنية.

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ليفرح كل من عمر ودياب ويغنون اللي باعنا خسر دلعنا، وأن لا يعود من لبنان نهائياً ويطلب منهم أن يقوموا بالامضاء على استلام مسئولية والدهم ويعطيهم 5 ألاف جنية عربون لكل منهم.

وتدور أحداث "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، داليا الخولي، هشام شرف، أحمد شاهين، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.