طارق العلي يثير الأزمة علي تويتر بسبب رسالته إلى الكويت.. والمصريين يشتعلون غضبًا

كتب امير فتحي في الاثنين 4 مايو 2020 09:58 مساءً - على خطى حياة الفهد وما يتعلق بأزمة المصريين العالقين في الكويت، تدخّل الفنان الكويتي “طارق العلي”،مطالبًا الحكومة بترك المقولة الدبلوماسية الخاصة بالعلاقة بين البلدين ما أثار غضب بعض متابعيه من المصريين .

حيث كتب العلي في تغريدة له عبر حسابه الرسمى بموقع “تويتر” يقول: “‏صباح الخير ياحكومتنا الغالية تكفون اتركوا عنكم المقولة الدبلوماسية العلاقة بين البلدين أكبر من مثل هاذي الأحداث لأن هالجملة هي من جرعة بعض الدول علينا وتهاونت في تعاطيها مع تصرفات أبنائها فعلموهم”.

واختتم العلي قائلاً: “أمن البلد واحترام قوانينه وهيبته أكبر من أي علاقه بين البلدين وبالدبلوماسية”.

وبهذا الحديث أثار العلي جدلاً واسعاً بين المتابعين، ففريق أشاد برأيه وبحكمته في طرح حلول للتعامل مع أزمة المصريين العالقين على أساس أن هذا ما يقصده بحديثه، وفريق آخر انتقد أسلوبه واعتبره تحاملًا علي المصريين وتهميشاً لشئونهم .

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أما بشأن أزمة المصريين العالقين بالكويت فيُذكر تجمهر عدد كبير من العمال المصريين في مقرات الإيواء في منطقة جليب الشيوخ بالكويت للمطالبة بالعودة إلى بلادهم، مطالبين بتواجد السفير المصري بسرعة نقل مطالبهم وإجلائهم من الكويت، فيما تدخلت الشرطة الكويتية وأطلقت قنابل دخانية للسيطرة على الموقف، وتم توقيف نحو 40 منهم.

وعلّق وزير الداخلية الكويتي “أنس الصالح” على إنهاء رجال الأمن والقوات الخاصة تجمهر المصريين، وقال وزير الداخلية: “اللي يبي يهز أمن الكويت إحنا نوقف له، واللي سويتوه اليوم أثبتوا أن الكويت.. مو طوفة هبيطة وقواكم الله”.

وعليه فردّت وزارة الخارجية المصرية، بأنه تم التواصل مع الجهات المعنية في الكويت واتخاذ الإجراءات اللازمة، لحين تسيير رحلات لإجلاء المصريين من الكويت، في ظل تعليق حركة الطيران ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا الذي يجتاح العالم .