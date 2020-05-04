بعد إعلان الزواج.. تعرّفوا على فارق العمر بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وكيف كان شكله قبل الشهرة؟

كتب امير فتحي في الاثنين 4 مايو 2020 09:58 مساءً - منذ عدة ساعات أعلن الفنان المصري” أحمد العوضي” عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن زواجه من النجمة “ياسمين عبد العزيز”. حيث قام العوضي بتغيير حالته من أعزب إلى متزوج .

لكن الجمهور لم يتفاجأ كثيراً بخبر الزواج، حيث انتشرت خلال الفترة الأخيرة، على السوشيال ميديا، حالة من الجدل حول ارتباطهما ،كما تداولت مجموعه من الصور الخاصة بعديد من المناسبات التى جمعتهما معًا بشكل مقرب وحميمي .

وبالنظر لفارق العمر بين العوضي وياسمين نجد أنها من مواليد 16 يناير 1980، كما أن العوضي من مواليد 12 ديسمبر 1987، أي أنها تكبره بفارق 8 سنوات تقريباً، وليس 10 كما كتب وائل عبدالعزيز شقيق ياسمين في معرض انتقاده علاقتها بالعوضي .

وفيما يلي سوف نستعرض بعض الصور الخاصة بالفنان أحمد العوضي قبل الشهره

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الفنان أحمد العوضي في مرحلة المراهقة

احمد العوضي في بداية إنطلاقه في عالم الفن مع الفنان الراحل نور الشريف

الفنان أحمد العوضي

يُذكر أن العوضي وياسمين عبد العزيز شاركا معاً في بطولة مسلسل “لآخر نفس” خلال الموسم الرمضانى 2019، وشاركهما البطولة فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، تأليف عبد الله حسن، إخراج حسام علي .