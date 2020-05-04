حقيقة وفاة الشيخ يوسف القرضاوي

كتب امير فتحي في الاثنين 4 مايو 2020 09:58 مساءً - تناقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن وفاة الشيخ يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في منزله في الدوحة دون ذكر مصدر الخبر.
غير انه لم يصدر أي تأكيد او نفي رسمي حول هذه الانباء حتى تاريخ كتابة هذا المقال.
يذكر انه سبق وان انتشرت شائعة ممائلة عن وفاة يوسف القرضاوي،93 عاما، منذ أكثر من شهر حول نفس الموضوع نفاها حيينها مكتب القرضاوي واكد انه ما زال يمارس عمله وأنه بصحة جيدة.
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