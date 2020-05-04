ديانا كرزون تستفز الخليجيين وتتعرض لهجوم عنيف غير مسبوق..فما القصة؟

كتب امير فتحي في الاثنين 4 مايو 2020 09:58 مساءً - وضعت المطربة الأردنية “ديانا كرزون” نفسها في ورطة مع الجمهور الخليجي، وذلك بعد أشارتها بالإعجاب على صورة كاريكاتير مسيء للدول الخليجية ،من خلال حسابها الرسمى بموقع “تويتر”، مما أثار أستفزاز وغضب شريحة ضخمة من جمهورها ومتابعيها خاصة من دول الخليج، الذين عبّروا عن إستيائهم وصفوا موقفها بالمشين والصادم .

وكان المنشور المسئ يتضّمن صورة كاريكاتيرية لرجل يرتدي الزيّ الخليجي وعلي رأسه نجمة العَلم الإسرائيلي بدلاً من العقال الخليجي، وصاحب هذا المنشور تعليق مسئ للدراما الرمضانية الخليجية ، حيث كُتب : “دراما التطبيع الخليجية”.

ومن ثَم تعرضت كرزون لهجوم عنيف وموجه من الإنتقادات الغير مسبوقة من قبل روّاد موقع تويتر، الذين طالبوها بإلغاء إعجابها بهذا المنشور و بضرورة الإعتذار الفورى للخليجيين، وبالفعل قامت كرزون بحذف الإعجاب دون تعليق على ما حدث أو تقديم أى إعتذار.

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ويُذكرعن حياة الفنانة ديانا كرزون أنها مغنية أردنية من أصل فلسطيني ولدت في دولة الكويت الخليجية في 30 أكتوبر 1983 ونشأت في أسرة موسيقية أردنية، تحب الفن منذ طفولتها، وكانت البداية الحقيقية لكرزون من خلال برنامج الهواة “سوبر ستار” في موسمه الأول في عام 2003 حيث فازت ديانا بلقب سوبر ستار العرب، وكانت من هنا انطلاقتها للجمهور العربي.

ومؤخرا أعلنت كرزون عقد قرانها من مذيع أردني شهير، وقالت منذ أيام إنها ستقدم على الزواج دون زفاف، وذلك أحترامًا للإجراءات الوقائية المُتّبعه للحد من إنتشار فيروس كورونا الذي يجتاح العالم.