هيفاء حسين وحبيب غلوم يحتفلان بـ 10 سنوات زواج!

كتب امير فتحي في الاثنين 4 مايو 2020 09:58 مساءً - احتفلت الممثلة البحرينية هيفاء حسين بعيد زواجها العاشر من الفنان الاماراتي حبيب غلوم.

ونشرت هيفاء صورة لها مع زوجها وكتبت: “عشر سنوات مرت بسرعة عسى تبطي سنينك يا الغالي .. كل عام وانت كل شي في حياتي ٢٠٢٠/٥/٤”.

بدوره نشر حبيب غلوم صورة له مع هيفاء حسين وعلق كتب: “كل عام وكل لحظة وإنتي الروح 4/5/2010 عيد زواجنا العاشر”.

This is a Twitter Status This is a Twitter Statushttps://twitter.com/HabibGalattar/status/1257199710500270081?ref_src=twsrc%5Etfw

وكانت هيفاء حسين وحبيب غلوم قد رُزقا بتوأم بنت وصبي واطلقا عليهما اسم “سلطان وجواهر”.

الجدير بالذكر أن الفنانة هيفاء حسين لديها ولد يدعى “سعد” من زواج سابق. وقد ارتبطت بزوجها الفنان الإماراتي د. حبيب غلوم عام ٢٠١٠.