كتب امير فتحي في الاثنين 4 مايو 2020 09:58 مساءً - أثار مسلسل ” محمد علي رود ” الكثير من الجدل وضجة واسعة بين المتابعين على خلفية الخطأ الذي ورد في أحد مشاهده .
والتي ظهرت فيه الفنانة ” فاطمة الحوسني ” التي تؤدي شخصية فوزية وهي تجلس على الأرض وتقوم بالدعاء قائلة : ” يا منجي يوسف من بطن الحوت ” .
وهذا ما يخالف الحقيقة القرآنية التي تشير إلى أن النبي يونس عليه السلام هو من نجا بفضل الله من بطن الحوت وليس سيدنا يوسف .
الأمر الذي أطلق موجة من الانتقادات حول المسلسل والقائمين عليه وعلى إعداده معتبرين هذا الخطأ خطأ لا يغتفر .
وأصدر تليفزيون الكويت بيانا قدم من خلاله اعتذارا رسميا للمشاهدين عن هذا الخطأ .. وجاء فيه : ” يعتذر تليفزين الكويت عن الخطأ الغير مقصود الذي ورد بحلقة اليوم في مسلسل محمد علي ورد ” .
وتابع : ” وتم إحالة الموضوع للجنة التحقيق التي شكلها معالي الوزير بشأن إجازة نصوص ومشاهدة أعمال رمضان .. وزارة الإعلام .. الكويت ” .
كانت هذه تفاصيل خبر انتقادات وهجوم على مسلسل بسبب خطأ ورد بها : ” يا منجي يوسف من بطن الحوت “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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