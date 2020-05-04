زوجة أحمد الفيشاوي تهاجم مسلسل النهاية : ” ضحكتوا الناس علينا ” .

كتب امير فتحي في الاثنين 4 مايو 2020 09:58 مساءً - نشرت ” ندى الكامل ” زوجة الفنان ” أحمد الفيشاوي ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” هاجمت من خلاله مسلسل ” النهاية ” الذي يقوم ببطولته الفنان يوسف الشريف .

فكتبت قائلة : ” مسلسل النهاية .. يعني المصريين حرروا القدس وقاموا راحوا عاشوا فيها مكان اليهود وسكانها بإختلاف الديانات و الطوائف .. وكمان بيقولوا انهم حرروا القدس وطردوا منها اليهود ورجعوهم بلادهم الاصلية اللي هي أوروبا “.

وتابعت : ” هو اللي كتب مكلفش نفسه ودور علي أصل اليهود منين .. غلطات لا تغتفر ضحكتوا الناس علينا.. وإسرائيل طلعت بيان بتضحك علينا فيه .. والأهم بقي من كل ده الاستهانة بالعلم والتطور والرؤية المسقبلية للعلم والحوار في المسلسل لا يتسم بأي عقلانية ” .

وأضافت ندى الكامل : ” عيب عليكوا الاستهانة بينا و بتاريخ الدول وأصحابها وقاطنيها ..لو طردتوا اليهود ورجعتوهم بلادهم الأولي كان لابد الكاتب يراجع التاريخ كويس ويشوف أصول اليهود منين مش تقولوا رجعناهم بلادهم أوروبا ” .