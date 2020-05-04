عزيزة جلال تكشف عن أسباب ابتعادها عن الفن

كتب امير فتحي في الاثنين 4 مايو 2020 09:58 مساءً - أجرت الفنانة ” عزيزة جلال ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” وائل الإبراشي في برنامجه ” التاسعة ” كشفت من خلالها عن السبب وراء تركها مجال الفن لمدة 34 عاما .

حيث قالت عزيزة جلال أن ابتعادها عن الفن على الرغم من النجاح الكبير الذي حققته جاء بسبب زواجها واهتمامها برعاية أسرتها .

وأضافت : ” أنا مسبتش ولا اعتزلت .. تركت الساحة لأن عندى أسرة وأردت أن أنجح بها كما نجحت فى الفن .. واشتقت للجمهور ورجعت ليه تانى وفيه تواصل بينى وبين الجمهور العربى الآن ” .

وأشارت عزيزة جلال إلى إنه كان من الصعب أن تجمع بين عملها فى الفن ورعاية الأسرة معا وعليه قررت أن تتفرغ لرعاية أسرتها .

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وتابعت : ” هذا قدرى لما تعرفت على زوجى الله يرحمه عملت على ترك الساحة الفنية من أجل تكوين الأسرة .. وزوجى ترك لى الاختيار ولم يجبرنى ” .

كما أعربت عن سعادتها بعملها مع عمالقة الفن العربى وبقاء عددا كبيرا من أغانيها في ذاكرة الجمهور حتى الآن .