شقيق ياسمين عبد العزيز : ” التمثيل مش حواجب وعين مبرقة ” .. هل يقصد أحمد العوضي ؟

كتب امير فتحي في الاثنين 4 مايو 2020 09:58 مساءً - نشر الفنان ” وائل عبد العزيز ” شقيق الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” وجه فيها رسالة إلى فنان لم يذكر إسمه منتقدا أدائه الفني .

فكتب قائلا : ” بص هقولك طريق أسهل بكتير من اللي ‏إنت واخده عشان تشتهر وتمثل وربنا ينفخ في صورتك ويمكن تنجح لأن التمثيل مش حواجب وعين مبرقة ونبرة صوت واحدة في ‏كل الأدوار ” .

وتابع : ” خد ورشة تمثيل واقرأ كتاب لغة الجسد وشوية في علم النفس وده الطريق الوحيد إنك تتعلم حاجة بدل ما أنت قارف ‏ولاد الناس وبتركب على رقبتهم عشان توصل ” .

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وأضاف : ” صدقني دي نصيحة عشان صعبان علّيا من تعليقات الناس .. فكر واعمل اللي بقولك ‏عليه ” .

وأثار منشور وائل عبد العزيز الجدل بين المتابعين الذين أعتقد البعض منهم إنه يقصد بكلامه الفنان ” أحمد العوضي ” ودوره في مسلسل ” الإختيار ” .