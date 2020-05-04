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كتب امير فتحي في الاثنين 4 مايو 2020 09:58 مساءً - نشر الفنان ” وائل عبد العزيز ” شقيق الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” وجه فيها رسالة إلى فنان لم يذكر إسمه منتقدا أدائه الفني .
فكتب قائلا : ” بص هقولك طريق أسهل بكتير من اللي إنت واخده عشان تشتهر وتمثل وربنا ينفخ في صورتك ويمكن تنجح لأن التمثيل مش حواجب وعين مبرقة ونبرة صوت واحدة في كل الأدوار ” .
وتابع : ” خد ورشة تمثيل واقرأ كتاب لغة الجسد وشوية في علم النفس وده الطريق الوحيد إنك تتعلم حاجة بدل ما أنت قارف ولاد الناس وبتركب على رقبتهم عشان توصل ” .
وأضاف : ” صدقني دي نصيحة عشان صعبان علّيا من تعليقات الناس .. فكر واعمل اللي بقولك عليه ” .
وأثار منشور وائل عبد العزيز الجدل بين المتابعين الذين أعتقد البعض منهم إنه يقصد بكلامه الفنان ” أحمد العوضي ” ودوره في مسلسل ” الإختيار ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شقيق ياسمين عبد العزيز : ” التمثيل مش حواجب وعين مبرقة ” .. هل يقصد أحمد العوضي ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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