شويكار : ” الحكومة مدلعة الشعب “

كتب امير فتحي في الاثنين 4 مايو 2020 09:58 مساءً - أجرت الفنانة ” شويكار ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” وائل الإبراشي ” في برنامجه التاسعة تحدثت من خلالها عن ذكرياتها مع شهر رمضان المبارك .

فأشارت شويكار إلى إنها قدمت عدد من الأعمال الدرامية الرمضانية على مدار ثماني سنوات متتالية إلى جانب أغنيتها الشهيرة مع الفنان الراحل ” فؤاد المهندس ” عن إفطار رمضان .

ثم تساءل الإبراشي حول النصائح التي توجهها شويكار للجمهور حول فيروس كورونا وكيفية قضاء لفترة الحجر المنزلي .

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وأجابت : ” أنا عمري ما افتكرت إن إحنا ممكن نتدلع بالشكل ده إحنا بنتدلع والحكومة بتدلعنا دلع .. إنتو نسيتو اللي كان بيتعمل فينا الناس قاعدة بتهزر وبتستهتر .. نسيو زمان لما كانوا بيقولو الجمعية جابت فراخ كانت الناس تجري على الجمعية تجيب فرخة نأكل بيها أولادنا ” .

وتابعت : ” واللي كان بيتكلم كلمة الفجر الصبح يبقى محبوس والأملة اللي إحنا فيها دلوقتي .. اقعدوا في البيت خلو بالكو من الزحمة مش معقول الاستهتار ده بعد كل اللي الدولة بتعمله ده ” .