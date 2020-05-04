مشاهير- النجمة العالمية مادونا بتصريح صادم

اعتبرت النجمة العالمية مادونا أنّ لديها أجساماً مضادة لفيروس كورونا المستجد في الدم، قائلة إنّها تعتزم الخروج من البيت لأجل ما وصفته بـ”التنفس في هواء كورونا”.

وأشارت مادونا إلى أنّها أجرت فحصاً، خلال الآونة الأخيرة، ووجدت أنّ لديها أجساماً مضادة”، قائلة: “سأخرج غدا وسأقود السيارة لمسافة طويلة. وسأفتح النافذة وسأتنفس هواء وباء كورونا.

وتجري عدد من الدول فحوص الأجسام المضادة لمعرفة الأشخاص الذين طوروا مناعة ضدّ الفيروس، لاسيما أن عدداً كبيراً ممن تنتقل إليهم عدوى كورونا لا تظهر عليهم أي أعراض.