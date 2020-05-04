هيفا وهبي: هذا المسلسل يستحق المشاهدة من القلب

عبّرت النجمة هيفا وهبي عن اعجابها الشديد بـ “الاختيار”، مؤكدة ان المسلسل هو عمل وطني يخلّد ذكرى شهداء دافعوا بحياتهم عن وطنهم مصر.

وقالت هيفا: “الاختيار ليس مجرد مسلسل، هو عمل وطني يخلّد ذكرى شهداء مثل منسي وهيثم فتحي وشهداء كمين رفح والكثير ممن دفعوا حياتهم للدفاع عن وطنهم مصر شكراً لفريق العمل على هذا المسلسل الرائع الذي يستحق المشاهدة من القلب”.

وكانت “وهبي” قد كشفت منذ أيام أنها تتابع خلال شهر رمضان المبارك ثلاث مسلسلات وهي: “بـ 100 وش، خيانة عهد، الإختيار”.

وتغيب الممثلة هيفا وهبي عن شهر رمضان الكريم، حيث انضمت الى صفوف المشاهدين لمتابعة المسلسلات التي يتم عرضها في هذا الشهر على الشاشات وذلك بعدما خرج مسلسلها “أسود فاتح” من المنافسة بسبب توقف تصويره في لبنان مع بداية أزمة كورونا.