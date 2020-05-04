باسم ياخور يوجه رسالة للشامتين به بعد مقلب رامز جلال

May 04, 2020
ردّ الممثل السوري باسم ياخور على الشامتين به بعد حلوله ضيفاً ضمن حلقة “رامز مجنون رسمي” مع رامز جلال.
وكتب “ياخور” على انستغرام: “الذي لا يحبني وشمتان ان شاء الله يكون سعيد ومرتاح وشفي غليله والذي يحبني انا أحبه اكثر وممنون عيونه. ونسيت أقول لكم ان لدي فوبيا من العتمة وفوبيا من الطيران والآن أصبح عندي فوبيا من البرامج كمان”.
من جهة أخرى، يطل باسم ياخور خلال شهر رمضان المبارك بالجزء الثاني من المسلسل التاريخي “حرملك”، تأليف سليمان عبد العزيز، إخراج تامر إسحاق، إنتاج كلاكيت ميديا-إياد نجّار، بطولة نخبة من نجوم التمثيل في سوريا، ومصر: جمال سليمان، باسم ياخور، أحمد فهمي، سامر المصري، سلافة معمار، درّة، قيس الشيخ نجيب، أحمد الأحمد، صفاء سلطان، جيني أسبر، هبة نور، وغيرهم.
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