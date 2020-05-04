منع فجر السعيد من دخول الكويت لهذا السبب وطائرتها تهبط في مصر

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 4 مايو 2020 09:15 مساءً - ‏6 دقائق مضت أخبار المشاهير 6 زيارة

كشفت الإعلامية الكويتية الشهيرة فجر السعيد، عن منعها من دخول رفقة شخص سعودي، على متن طائرتها الخاصة، مشيرة إلى أن هناك وزيرًا يقف وراء القرار.

وقالت فجر السعيد في تصريحات تليفزيونية : “الأول أحب أشكر كذا دولة خليجية بعد ما رفضت الكويت دخولي لأن اللي كان معي سعودي ، لأن المملكة العربية السعودية سمحت بدخولنا مع المواطن السعودي وقالت لو فيه كويتيين كمان يدخلوا نقعد معززين في فندق 5 نجوم للحجر الصحي إلى أن يتم السماح لدخول الكويت سواء عن طريق البر أو الجو”.

وتابعت السعيد : ” الإخوة في البحرين عرضوا علينا نفس العرض ، بس أنا أقولكم شيء العرضين على رأسي سواء من السعودية أو من البحرين اللي هي بلدي الثاني والسعودية أيضاً تاج راسنا ، لكن أنا مواطنة كويتية ومن حقي أدخل إلى الكويت”.