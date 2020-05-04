أحمد السبكي يؤكّد أنّه يستطيع دفع أجر محمد رمضان حاليًا

حل المنتج أحمد السبكي، مساء امس ، ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة "القاهرة والناس".

وأكد المنتج أحمد السبكي، على حبه للفنان محمد رمضان وقال: "محمد رمضان أبني ومعليش عليا وربنا يوفقه في طريقه الحالي".

وسألته إيناس الدغيدي، هل تقدر على أجر محمد رمضان، في الوقت الحالي، ورد السبكي قائلًا: "أنا اللي عليت أجر محمد رمضان، وأقدر على أجره في الوقت الحالي حتى لو وصل إلي 10 مليون جنية.

برنامج "شيخ الحارة"، من البرامج الحوارية الساخنة التي تعتمد على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والرياضة والإعلام والمشاهير.

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ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال حلقات شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة المثيرين للجدل من أبرزهم، محي إسماعيل وسهير رمزي وإدوارد وعبد الباسط حمودة وصفية العمري، وحسن شاكوش، وتامر هجرس، وإنجى على، وفريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وحارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضرى، وغيرهم من النجوم

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