شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ماهر تحيي حفلا غنائيا "ليلة القدر" برفقة نجوم الأوبرا أون لاين 19 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى النجمة أمال ماهر حفلاً غنائياً أون لاين يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو الجارى، بمناسبة الاحتفال بليلة القدر، حيث يعرض الحفل على قناة وزارة الثقافة بموقع يوتيوب في تمام الساعة العاشرة مساء، ويشارك في الحفل عدد من نجوم الأوبرا هم :محمد سلطان، وأمنية سمير، وليد حيدر، وآيات فاروق، ريهام عبد الحكيم، ومي فاروق، من قيادة صلاح غباشى.

ومن المتوقع أن تقدم آمال ماهر باقة متنوعه من أجمل أغانيها القديمة والحديثة ومنها:" رايح بيا فين، يا طيبة طوبة فوق طوبة الى جانب عدد من اشهر مؤلفات الموسيقى العربية منها قولى عمل لك ايه قلبى ، أمل حياتى ، موعود وغيرها.

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يذكر أن آخرألبومات الفنانة آمال ماهر طرحت خلال يناير 2019، بعنوان "أصل الاحساس"، وضم 16 أغنية تعاونت فيها مع الشعراء: تامر حسين،أمير طعيمة، خالد تاج الدين، نادر عبد الله، أيمن بهجت قمر، والملحنين: عمرو مصطفى، خالد عز ، تامر علي، تامر عاشور، محمد النادي، مدين، ياسر ماجد، كما تعاونت مع العديد من الموزعين الموسيقيين وطارق مدكور ونادر حمدي وتميم وهادي شرارة ونابلسي.