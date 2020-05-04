محمود عزب يكشف تفاصيل ظهوره مع "رجالة البيت" أحمد فهمى وأكرم حسنى

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وقال عزب لـ:”الخليج 365” أن ظهوره فى "رجالة البيت" سيكون بنفس شخصيته الحقيقية وهى الفنان الساخر محمود عزب، حيث تدور أحداث الحلقة التى يظهر فيها عزب حول امتلاك أحمد فهمي وأكرم حسني لمنطقة في مصر تدعي "السلخة"، ولكن يأتي أحد الأشخاص الأشرار والذي يجسده الفنان "محسن منصور" ليأخذ تلك الأرض عنوه.
وبعد استسلام محسن منصور على الأرض ، يقرر أحمد فهمى وأكرم حسنى أن " يموتوه من الضحك " هذا مايجعلهم يستدعوه لهذه المهمة، التي ينجح فيها ويستطيع أن يجعله يموت من الضحك،
وأضاف عزب أنه من أشد متابعي مسلسل الاختيار للفنان أمير كراره، ويعتبره من أنجح أعمال رمضان لهذا العام ، ويرجع سبب نجاح هذا المسلسل لأن أحداثه حقيقية وتمس المشاهد ، فالاختيار مسلسل لم ولن يقدم مثله في مصر وهو أقل واجب لشهدائنا .
يذكر أن مسلسل رجالة البيت هو مسلسل كوميدي بطولة أكرم حسني واحمد فهمي وبيومي فؤاد وويزو ولطفي لبيب ومحمد جمعة ، من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجى.
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