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شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ماهر تحيي حفلا غنائيا من أمام الأهرامات بدون جمهور.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر
ولم تعلن الفنانة آمال ماهر عن أي تفاصيل أخرى، ولكن من المتوقع أن يتم نقل الحفل بشكل مباشر على الهواء بالإضافة إلي بثه على الإنترنت.
يذكر أن الفنانة آمال ماهر قامت منذ أيام بطرح أغنية "اللي قادرة" وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وحققت الأغنية أكثر من مليون مشاهدة وتصدرت التريند الموسيقى على موقع "يوتيوب" ولاقت الأغنية انتشاراً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية من كلمات نادر عبدالله و الحان وتوزيع خالد عز.
وتعيش آمال ماهر حالة من النشاط الفني منذ بداية عام 2020 حيث طرحت أغنية منفردة في عيد الحب بعنوان "ماتسبنيش" وقامت بتصويرها فيديو كليب في العاصمة الفرنسية باريس مع المخرج العالمي "نيهات اوداباسي" ، كما قدمت حفل غنائي كامل العدد في عيد الحب ، ثم قامت بطرح أغنية بعنوان "أنت وحدك" من كلمات تركي آل الشيخ والحان رابح صقر ولاقت الأغنية تفاعل كبير منذ طرحها بسبب لونها الطربي المفضل لدى جمهور ومتابعي الفنانة مال ماهر.
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