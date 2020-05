شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يفسد خطط آدم لامبيرت للقيام بجوله غنائية مع كريستينا اجوليرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم العالمي آدم لامبيرت أنه كان من المفترض أن يقوم بجولة غنائية ضخمة مع النجمة العالمية كريستينا أجوليرا هذا الصيف وكان تخطيطهما لهذه الخطوة قبل تفشي فيروس كورونا "covid19"، وذلك حسب موقع "جاست جيرد" .

فكان يعد آدم لآمبيرت البالغ من العمر (38 عاما) لتقديم عدد من المفاجآت خلال هذه الجولة مع كريستينا أجوليرا ذات الـ (39 عاما)، وقد كشف آدم عن هذا الخبر ردا على أحد المعجبين عبرموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يناقش آدم لتقديمه أغنية كريستينا "Just a Fool".



قال آدم لامبيرت:"اتعلم ما هو الشيء المضحك حقا ؟ كانت هناك خطة كاملة للقيام بجولة غنائية كبيرة مع اجوليرا هذا الصيف في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعدد من الأماكن الهامة، ولكن لسوء الحظ انتهي كل شيء بـ " الحظر" قبل ان تأتينا الفرصة للكشف عن هذا الخبر، وأشار لامبيرت انه واحد من أشد المعجبين باجوليرا .

يذكر أن آدم لامبيرت بدء حياته الفنية كمغني محترف في 2001، وقدم عدد هائل من الأعمال الغنائية الناجحة ، ومن أبرزها "never close our eyes" و "for your entertainment" و "if i had you" و " there i said it"، وغيرهم.