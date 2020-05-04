شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تستعرض شخصيتها "فدوى" في أحداث مسلسل البرنس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت الفنانة روجينا، بعض ريأكشنات شخصيتها "فدوي" التي تجسدها ضمن أحداث مسلسل البرنس مع الفنان محمد رمضان، ويعرض حاليًا في السباق الرمضاني.

ونشرت روجينا الصور التي ظهرت فيها في مشهد واحد ولكنه بكثير من "تعابير الوجه" عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، لتستعرض الشخصية التي حصدت على إشادة كبيرة من قبل جمهورها في المسلسل.

واختتمت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان المبارك، بزيارة "علا" نور اللبنانية و"نورا" ريم سامى، لـ "رضوان البرنس" محمد رمضان، فى منزله ليطمئنان عليه بعد خروجه من المستشفى.

وقامت "علا" نور اللبنانية بمواساته على فقدان زوجته "لبنى" نجلاء بدر وابنه، وحاولت أن تقنعه بأن الله رحيم وجعل النسيان نعمة للإنسان حتى ينسى قسوة الزمن عليه، ليرد عليها بأنه يشعر بأن ما حدث لزوجته وابنه بفعل فاعل.

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روجينا

لتختتم الحلقة بوصول أحمد داش الذى يجسد شخصية "عادل" شقيق رضوان، وبعد سماع حديث "رضوان" عن مقتل زوجته وابنه بفعل فاعل وليس قضاء وقدر، وهو ما أكد عليه "عادل " بعد أن قال له: "أيوة يا رضوان اللى عمل كده من دمك"، لتنتهى الحلقة قبل أن يستكمل حديثهما، وتنهال الدموع من محمد رمضان.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.