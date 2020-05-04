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شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تفاجئ ممرضة برسالة امتنان وهدايا لمحاربتها "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول دائما النجمة العالمية تايلور سويفت أن تدعم الكثير من محاربي فيروس كورونا " covid 19 " بطرق مختلفة و اظهار مدي امتنانها وتقديرها لهم، وهوما فعتله سويفت البالغة من العمر ( 30 عاما ) مع إحدي الممرضات التي تعمل في الخطوط الأمامية!
فقد فاجأت تايلور سويفت ممرضة شابة تدعي" ويتني هيلتون " من ولاية يوتا ، حيث قدمت لها تايلور رسالة مكتوبة بخط اليد ومجموعة من منتجات "Lover " ، و ذلك حسب موقع " جاست جيرد " ، و لم تكن مفاجأة تايلور على شرف عيد ميلاد ويتني الثلاثين فحسب، بل كانت هدية العودة للوطن بعد مساعدتها في إحدي المراكز الكبرى الموجودة في نيويورك وسط جائحة انتشار فيروس كورونا .
و كتب تايلور سويفت برسالتها : "أردت أن أرسل لك بعض الهدايا وأخبرك بأنني ممتنه للغاية لك ، ولا يمكنني أن أشكرك بما فيه الكفاية على المخاطرة بحياتك لمساعدة الناس."
واستكملت تايلورسويفت فكتبت: "أيضا رأيت صورة لك من إحدي حفلاتي.. شكرا لقدومك.. و أود أن أحضنك في المرة القادمة وأشكرك شخصيا.. بكل الحب ".
يذكر أن النجمة العالمية تايلور سويفت و صديقها جون الوين الذين ارسلوا موخرا للنجمة و السوبر موديل الشهيرة جي جي حديد باقة من الزهور احتفالا بعيد ميلادها الـ 25 ، و شارك جي جي عشاقها بنشرها صور و هي تقوم بتنسيق الزهور و ذلك عبر الـ STORIES الخاصة بصفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام "، ووجهت جى جى رسالة لتايلور وجو تؤكد أنها تحبهما كثيرا .
الممرضة
ويتني تحتفل بالهدايا
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