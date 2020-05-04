شكرا لقرائتكم خبر عن "لما كنا صغيرين" .. ظهور مفاجئ لـ هبة عبد الغنى فى حياة محمود حميدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت الفنانة هبة عبد الغني ضيفة الحلقة العاشرة من مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي يتم عرضه خلال ماراثون رمضان الحالي 2020، عبر شاشات القنوات الفضائية، وظهرت هبة عبد الغنى، كضيف شرف ضمن حلقات المسلسل.

وتجسد هبة شخصية نور زوجة سليم منصور، الشخصية التي يجسدها الفنان الكبير محمود حميدة، وتكون السبب في تحوله من الخير إلى الشر.

ونشرت هبة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صور من شخصيتها بالمسلسل وعقلت عليها قائلة:"دي المفاجئة اللي كنت مخبياها عليكم قبل رمضان، ومريت مرور خفيف في ضيافة فريق عمل "لما كنا صغيرين" في الفلاش باك، نور زوجة سليم منصور ، سعيدة جدا بالوقوف أمام القامة الكبيرة الاستاذ محمود حميدة، وفرحانة بنجاح العمل، مبروك لكل صناعه ومبرك ريكو مبرووك شركة أرت ميكرز وشركة سينرجى على العمل المميز ده.

Advertisements

كما يعرض لـ هبة عبد الغنى خلال السباق الرمضاني الحالى مسلسلى "فرصة تانية"، من بطولة ياسمين صبرى، مسلسل"ليالينا 80" من بطولة إياد نصار زخالد الصاوى وصابرين وغادة عادل.

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.