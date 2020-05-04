شكرا لقرائتكم خبر عن "ليالينا 80"..نهى عابدين تعاير ميدو عادل بإصابة قدمه وتتركه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ 10 من مسلسل "ليالينا 80" مشهداً مؤثراً جمع بين بدرية – نهى عابدين – وراضي – ميدو عادل – حيث يرتبطا الثنائي من فترة وكان بينهما قصة حب إلا أن الحادث الذي تعرض له راضي وتسبب في بتر قدمه، وأيضاً تطلعات بدرية لحياة أفضل مادياً خصوصا بعد نظرات صاحب الشركة التي تعمل فيها لها، جعلها تتهرب منه

ودخل راضى بصحبة بدرية السينما لمشاهدة أحد الأفلام ولكنها تخرج في الاستراحة وتطلب منه عدم استكمال الفيلم وترغب في العودة إلى بيتها بحجة أنها تعبانة، يلاحظ راضي تغير في لهجة بدرية، وعايرته عندما قال لها أنه أصبح أعرج بجد لترد عليه "وانت قبل كدا كنت بتعمل ايه القرشين اللى كنت بتاخدهم من التاكسى بتصرفهم على أمك وأخواتك ولا عرفت تحوشلك قرشين ولا تيجى تخطبنى".

وفي مشهد آخر تنهي علاقتها براضي قائلة:"كل واحد يروح لحاله وتسيبنى والى بينا كان لعب عيال وخلص وكل واحد بيعرج بطريقته..تحب اسندك لحد البيت ولا هتعرف تروح لوحدك". ليرد عليها أنه معه عكازه

مسلسل "ليالينا 80" بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس، صبري عبد المنعم وياسمين كساب تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.



بدرية وراضى

Advertisements



ميدو عادل ونهى عابدين



نهى عابدين



نهى عابدين



ميدو عادل