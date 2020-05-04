شكرا لقرائتكم خبر عن "معايا فلوس"...دعاء دينى جديد فى شهر رمضان بصوت عبده سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب عبده سليم دعاء دينى جديد بمناسبة شهر رمضان، بعنوان "معايا فلوس"، وهو من كلمات الشاعر وليد دسوقى، وألحان عمرو صفاء، وتوزيع عمر إسماعيل.

ويستعد المطرب الشاب لطرح دعاء أخر بعنوان "يارب قويني"،من ألحانه، وكلمات وليد دسوقى، وتوزيع عمرإسماعيل، ومن المقرر طرحه الأسبوع الحالي على يوتيوب والقنوات الفضائية.

فى سياق مختلف طرح عبده خلال الأيام الماضية أغنية جديدة بعنوان "حقيقة واضحة"، وهى من ألحانه، وكلمات محمد الجمال وتوزيع تامر صقر، وتقول كلمات الأغنية: عايشين في حالة من القلق والخوف راكبنا، ماسكين في دنيا عشان نعيش وشيطان عمانا، حاسين بخوف وكأن في حد مراقبنا، طيب لو هربنا نهرب إزاى من ماضينا".

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كان عبده سليم قد قدم ألحان تتر مسلسل " زلزال "، والذى عرض رمضان الماضى، وهو بطولة النجم محمد رمضان، وشارك بعدها فى أغنية "الجرسون"، للنجم حكيم، من توزيع أشرف البرنس، وهندسة صوت أحمد جودة.

وقدم عبده سليم مؤخراً أغنية "مدد مدد"، ضمن أحداث مسرحية "سحر الأحلام " بطولة الفنان مجدي فكرى، في ثاني تعاون بينهما بعد الدويتو الديني "حقك عليا يا رب"، وحقق عبده سليم شهرة كبيرة بعد غنائه تتر مسلسل أيوب للنجم مصطفى شعبان وحققت الأغنية عددًا كبيرًا من المشاهدات.