شكرا لقرائتكم خبر عن رد فعل محمد رمضان بعد تصدر الحلقة الـ 10 من البرنس ترند جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم محمد رمضان، عن سعادته لتصدر الحلقة العاشرة من مسلسل البرنس محرك البحث على جوجل في مصر، وشارك رمضان جمهوره بصوره من محرك البحث جوجل عبر حسابه على تويتر، وكتب قائلا:" الحمد الله البرنس ثقه في الله نجاح".



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محمد رمضان

واختتمت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان المبارك، بزيارة "علا" نور اللبنانية و"نورا" ريم سامى، لـ "رضوان البرنس" محمد رمضان، فى منزله ليطمئنان عليه بعد خروجه من المستشفى.

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وقامت "علا" نور اللبنانية بمواساته على فقدان زوجته "لبنى" نجلاء بدر وابنه، وحاولت أن تقنعه بأن الله رحيم وجعل النسيان نعمة للإنسان حتى ينسى قسوة الزمن عليه، ليرد عليها بأنه يشعر بأن ما حدث لزوجته وابنه بفعل فاعل.

لتختتم الحلقة بوصول أحمد داش الذى يجسد شخصية "عادل" شقيق رضوان، وبعد سماع حديث "رضوان" عن مقتل زوجته وابنه بفعل فاعل وليس قضاء وقدر، وهو ما أكد عليه "عادل " بعد أن قال له: "أيوة يا رضوان اللى عمل كده من دمك"، لتنتهى الحلقة قبل أن يستكمل حديثهما، وتنهال الدموع من محمد رمضان.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.