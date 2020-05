شكرا لقرائتكم خبر عن المغنية العالمية إليسيا كارا تتحدث لـ"الخليج 365" فى حوار حصرى والان مع تفاصيل الخبر

استطاعت المغنية الكندية أليسيا كارا، صاحبة الـ 23 عاما أن تلفت أنظار العالم حولها، وذلك منذ إطلاق أول أغانيها بعنوان here عام 2015، وحازت الأغنية على إعجاب الملايين من حول العالم، وزادت شهرة كارا عام 2016 بعد غنائها أغنية فيلم Moana التى طرحت تحت اسم How Far I'll Go كما فازت كارا فى عام 2018 بـ جائزة الـ Grammy كأفضل فنانة شابة، اضافة إلى ترشيحها للعديد من الجوائز الأخرى،

واستطاع ”الخليج 365” التواصل مع النجمة العالمية وإجراء لقاء صحفى معها، للحديث عن مشاركتها فى أول فيلم أنيشمن لها The Willoughbys، الذى عرض على شبكة نيتفلكس بدء من يوم 22 ابريل الماضى، وأدت فيه شخصية "جاين"، كما كشفت كارا كواليس تحضيرها للعمل، وتوقعاتها حوله، وتطرقة كذلك لأغنية الفيلم I Choose التى قامت بـ غنائها وذلك فى الحوار التالى



كيف استعديتى لدورك فى فيلم The Willoughbys، خاصة أنه يعتمد على صوتك فقط؟

لا أعتقد اننى أعرف كيف حضرت نفسى لذلك، كل ما اعرفه إننى دخلت إلى الاستديو واعتمدت على صوتى فى أن يؤدى أحسن ما لديه، وبالرغم من أننى استخدم صوتى كثيرا فى الغناء، إلا أن التمثيل كان مختلف كليا، حيث كان على استخدام طبقات صوت أكثر فى نفس الوقت، كما أنه كان علي أيضا إظهار مشاعرى بشكل كبير من خلاله.

شئ واحد أحببتيه بشدة فى الشخصية التى قدمتيها "جاين"؟

لقد أحببت عاطفة جاين، حيث أنها عطوفة وشغوفة طوال الوقت بكل ما تقوم به، كما أنها تقوم بـ كل شئ تريد متى تريد دون التفكير.

شئ واحد كرهتيه فى شخصية "جاين"؟

الطعام التى كانت تأكله، لم أكن لـ أكله أبدا، بالإضافة إلى طريقة لبسها وحياتها التى تشبه بشكل كبير العصر الفيكتوري، والذى لا أفضله ايضا.

هل واجهتك أى عقبات أثناء التحضيرات أو التصوير؟

فى بعض الأوقات كنت أواجهه مشاكل بسبب صوتى، حيث أننى كنت أقوم بالتسجيل أثناء جولتى الغنائية التى استمرت لمدة 3 سنوات متتالية، وبالتالى فى الكثير من الأحيان كنت أفقد صوتى، وهذا الشئ كان يرهقنى جدا، لأنه كان على ان أذهب إلى الاستديو والتسجيل بـ نفس طبقة الصوت التى سجلتها من قبل، وهذا بالتأكيد لم يكن شئ سهل على الإطلاق.

بماذا شعرت عند عرض الدور عليك من قبل نيتفلكس خاصة أنه أول فيلم أنيمشن تقومين به؟

لقد شعرت بالحماس بشكل كبير، فى أغلب الأوقات سيكون عليكى التفكير أولا ومن ثم الموافقة، ألا أن حماستى للمشاركة فى The Willoughbys، جعلنى أوافق فى نفس للحظة على العمل، حيث أنه تجربة جديدة وممتعة.

بعد غنائك لأغنية الفيلم الرئيسية I Choose، هل تعتقدين إنها ستحقق نفس نجاح أغنية فيلم الأنيمشن Moana التى قمت بـ غنائها من قبل How Far I'll Go؟

فى الحقيقة لا أعرف، ولكننى اتمنى ذلك بالتأكيد، عندما قمت بـ أداء أغنية Moana، لم أتوقن هذا النجاح ابدا، أنا أعرف أن ديزنى لديها العديد من المتابعيين حول العالم، ولكننى لم أتوقع نجاح أغنية How Far I'll Go بـ هذا الشكل.

هل تتمنين المشاركة فى فيلم أنيمشن من جديد؟

بالتاكيد، أتمنى المشاركة فى أفلام الأنيمشن من جديد، لقد اسمتعت كثيرا بـ المشاركة فى The Willoughbys، بالرغم من صعوبة التسجيل فى بعض الأوقات.

هل تعتقدين أن فيلم The Willoughbys من الممكن أن يحقق نجاح أكبر بسبب حالة الحظر التى يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا

هذا الأمر مضحك قليلا، حيث أننا توقعنا طرح الفيلم فى أوقات عادية، ولكننا محظوظين بسبب أن العمل سيطرح على منصة بث، وليس فى دور العرض المغلقة، وبالتالى فأن المشاهدين فى منازلهم، وهذا بالتأكيد سيشجعهم أكثر على مشاهدة الفيلم الجديد، خاصة وأنه يمكن مشاهدته من قبل أفراد العائلة.



ما هى هوايتك خلال ساعات الحظر؟

أنا أقوم بالطبخ كثيرا هذه الفترة، وتعلم الصفات الجديدة، والاستماع إلى الموسيقى بشكل أكبر، والعمل على مجموعة جديدة من الأغانى، كما أننى أشاهد مسلسل La Casa De Papel على شبكة نيتفلكس.

فى النهاية هل يمكنك إرسال رسالة لـ متابعينك فى مصر؟

أود أن أشكر كل من يتابعنى فى مصر، وبعد أن ينتهى أمر الحظر وفيروس كورونا أتمنى القدوم إلى مصر، وإقامة حفلة، أو زيارة المعالم التاريخية والتعرف أكثر على البلد.