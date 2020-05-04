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تشارليز ثيرون تتسوق بكميات ضخمة مرتدية الكمامة والقفازات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجمة  تشارليز ثيرون وهي تتسوق في كاليفورنيا، حيث اشترت كميات كبيرة من المنتجات، ونقل الصور موقع جاست جيرد والتي ضمت صورها أثناء الخروج من المحل وهي ترتدي الكمامة والقفازات، ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه تشارليز أنها تبرعت بمبلغ مليون دولار لمساعدة ملاجئ العنف المنزلي والبرامج المجتمعية خلال الوباء العالمي .

 

أخر أعمال ثيرون كان فيلم الدراما والسيرة الذاتية  Bombshell بطولة الثلاثى تشارليز ثيرون، نيكول كيدمان، مارجو روبى، وإنتاج شركة Lionsgate، ويشارك فى بطولته  جون ليثجو، أليسون جاني، مالكولم ماكدويل، كيت ماكينون، كوني بريتون، ليف هيوسون، بريجيت لوندي باين، روب ديلاني، مارك دوبلاس.

 

فيلم Bombshell يدور حول رئيس شبكة فوكس نيوز روجر آيلز  Roger Ailes، الذى تم طرده بعد مزاعم بالتحرش الجنسى من العديد من النساء، ومصادفات مقابلته مع مجموعة من النساء، والأجواء السامة التي حدثت في الشبكة.

 

 تشارك مارجوت روبي في فيلم الأكشن Birds of Prey وتشاركها البطولة مارى إليزابيث وينستيد، إيوان ماكجريجور، جورنى سموليت بيل، روزى بيريز، كريس ميسينا، ديريك ويلسون، ماثيو ويليج، ومن تأليف كريستينا هودسون، وإخراج كاثى يان.

 

فيلم "Birds of Prey" يدور بعد انفصالها عن Joker، تنضم Harley Quinn إلى الأبطال الخارقين Black Canary وHuntressReneeو Montoya لإنقاذ فتاة صغيرة من شر الـ"Joker".

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