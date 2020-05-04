شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أبرز المواقف الكوميدية فى الحلقة 10 من مسلسل عمر ودياب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ 10 من مسلسل عمر ودياب بالأمس العديد من الأحداث الكوميدية، والذي سيطر عليها اسم محمد رمضان، حيث تورط عمر "على ربيع" في أزمة جديدة سببها سرقة رمضان بعدما ركنها أمام الفندق ولم يجدها هو ودياب "خاطر".
كما لم تقف الحلقة عند هذا الحد، وإنما وصلت لمعرفتهم أن السارق هو "الألماني" الذى شهدت الحلقة فشلهم في الإمساك به، بل سرق منهما سيارة أخري حاولوا بها استدراجه كطعم والإيقاع به، إلا أن الحلقة انتهت ولم يوقعوا به، مثلما يظهر خلال الفيديوهات التالية الذى نسلط الضوء عليها خلال هذا التقرير لمن لم يشاهد الحلقة.
مسلسل عمر ودياب يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.
وفى سياق آخر، شارك النجم المصري محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، خلال الساعات الماضية عبر حسابه على إنستجرام"، بصورة أثناء متابعته لمسلسل "عمر ودياب"، والذى يعرض حاليا على قناتى ON والحياة حيث يعرض علي شاشة الأولي في تمام الساعة الـ 6.30 بعد الإفطار، بينما يذاع علي شاشة الحياة في تمام الساعة الـ 9 مساء بشكل يومي طوال أيام شهر رمضان.
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