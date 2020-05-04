شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة حب فى مدينة الحب.. زوج شيماء سيف يحتفل بعيد زواجهما بصورة من باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد كارتر، زوج الفنانة شيماء سيف، على الاحتفال بالذكرى الثانية لكتب كتابه على زوجته الفنانة الكوميدية، بصورة لهما من إحدى رحلاتهما في مدينة باريس بفرنسا.

ونشر كارتر صورة تجمعه مع زوجته الفنانة شيماء سيف، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، والتي ظهرا فيها وهما أسفل برج إيفل بباريس، وكتب: "كل سنة وانتي طيبة يا شوش سنتين على كتب كتابنا ربنا يجعل أيامنا كلها حلوة وقمرة زيك"، وسرعان ما ردت الفنانة في التعليقات على الصورة قائلة: "ربنا يخليك ليا يا رب وميحرمنيش منك أبداً".

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وقالت الفنانة الكوميدية شيماء سيف لـ"الخليج 365" منذ أيام إن مسلسلها الجديد الذى أعلنت عنه الفترة الماضية تأجل تصويره، حيث كان متفق على عدم عرضه فى رمضان من البداية، مشيرة إلى أنها فوجئت بالجمهور يسألها عن مشاركتها في شهر رمضان، مضيفة أن التعاقد من البداية لتقديم العمل خارج الماراثون الرمضانى فى 45 حلقة.

وفى السياق ذاته، اختار صناع مسلسل شيماء اسمًا مبدئيًا للعمل وهو "بالقوة"، حيث أعلنت مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية في وقت سابق عن تعاقدها مع شركة روزناما برئاسة المنتج هشام جمال لإنتاج مسلسل جديد للعرض خلال عام 2020 على قنوات التليفزيون والمنصة الرقمية الخاصة بالمجموعة.



كارتر وزوجته الفنانة شيماء سيف



محمد كارتر وشيماء سيف

المسلسل من بطولة شيماء سيف وعمرو وهبة وآخرين ويتكون من 3 قصص مختلفة تدور أحداث كل قصة في إطار ونوع درامي مختلف ويكون عدد حلقات كل قصة 15 حلقة، وقد تم الانتهاء من كتابة القصة الأولى وهى من تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد ووليد أبو المجد وإبراهيم ربيع، ومن المقرر الإعلان عن اسم المخرج خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن شيماء سيف عادت من السعودية مؤخراً وتحديداً قبل تعليق الطيران في العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث كانت تصور مسلسلها الجديد "الديك الأزرق" مع المخرج والمؤلف هانى كمال.