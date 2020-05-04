شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة مع أحمد خالد صالح فى"الاختيار": "ابن الغالى اللى خلف ماممتش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان أحمد خالد صالح في إحدى حلقات مسلسل الاختيار مع النجم أمير كرارة، لتجسيد شخصية إحدى الضباط المقاتلين، وشارك كرارة عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، صورة تجمعه مع أحمد خالد صالح من كواليس تصوير مسلسل الاختيار، وكتب عليها قائلا:" ابن الغالى اللى خلف ما ممتش أحمد خالد صالح".



أمير كرارة

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

ويشارك أحمد خالد صالح فى مسلسل "الفتوة" الذى يتم عرضه فى شهر رمضان الجارى على قناة الحياة، حيث يقدم شخصية "الشيخ مبروك"، والعمل تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وبطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسنى، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد خليل، رياض الخولي، أنعام سالوسة، ليلى أحمد زاهر، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، عايدة رياض