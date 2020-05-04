شكرا لقرائتكم خبر عن هالي بيري عن التعليم المنزل لأطفالها: "إنه كابوس حقيقي بالنسبة لي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترفت النجمة العالمية هالي بيري بأنها تعاني من صعوبة لعبها دور المعلمة لأطفالها خلال هذه الفترة، حيث كشفت النجمة الفائزة بالأوسكار والبالغة من العمر (53 عاما) خلال مقابلة عبر تطبيق "Zoom" مع برنامج "Entertainment Tonight"، عن معاناتها في التعليم المنزلي لطفليها نهلة ذات الـ (12 عام)، وماسيو البالغ من العمر (6 سنوات) وذلك خلال تواجدهم في الحجر الصحي خوفًا من انتشار فيروس كورونا "covid19" الذي أثار الرعب حول العالم.

قالت هالي بيري : "إنه كابوس حقيقي بالنسبة لي..إنه كابوس، فأنا أشعر وكأنني في فصل دراسي. إنهم حقًا لا يتعلمون أي شيء وهذا صعب للغاية".

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وأشارت هالي بيري خلال حديثها عن الحجر المنزلي الذاتي قائلة: "في الحقيقة أن الحجر المنزلي أتاح للعائلة فرصة نادرة للتقرب أكثر".

يذكر أن هالي بيري دخلت مؤخرًا واحدًا من أغرب التحديات التي أثارت الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وهو "pillow challenge" حيث تلتقط كل نجمة صورة لنفسها وهى لا ترتدى سوى وسادة مثبتة فى الأمام بحزام، فقد ظهرت بيري بإحدي الصور بعد ان قررت أن تضفي بريقًا مختلفًا باختيارها ارتداء قبعة بنفس لون الوسادة مع حزام مزين بعدد من الفصوص.