شكرا لقرائتكم خبر عن "ليالينا 80".. غادة عادل تدخل في صراعات مع خالد الصاوى بسبب ابنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزاداد الأمور تعقيدًا مع "مريم" غادة عادل بسبب ما سيحدث لابنتها "جميلة" رنا رئيس خلال أحداث الحلقة الـ10 من مسلسل "ليالينا 80" الذى يعرض طوال أيام شهر رمضان، وشهدت الحلقة باقناع "جلال" خالد الصاوى عم "جميلة" رنا رئيس بالخروج من المنزل للتنزه فى حديقة الحيوان بعد إصابتها بالعمى، دون أن يخبر والدتها "مريم"، وحينما عادت الأخيرة من الشركة وبعد مقابلتها لصديقتها، فلم تجد ابنتها بالمنزل، فأخبرتها الخادمة بأنها ذهبت مع عمها، فانهالت عليها بالصراخ خوفا على ابنتها.

وبكت "نجوى" منة عرفة ابنة "رقية" صابرين" بعد ما اكتشفت هروبها من المدرسة وذهابها للسينما مع شاب غريب، فانهالت عليها بالضرب، وحزنت "نجوى" منة عرفة، على شعرها الذي تقطع وشكت حالها لأختها "فاطمة" هاجر الشرنوبي، وأعربت لها بأنها غير راضية على حالهم.

وتوالت الأحداث برجوع محمد رشاد "على" لرؤية شقيقته ولكنها احتدت عليه ورفضت أن تأخذ منه الأموال، معترضه على عمله في الملاهى الليلية مع الراقصات يومياً.

ويشارك في بطولة المسلسل “ليالينا 80” كلًا من صابرين، غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، سناء شافع، ميدو عادل، هبة عبد الغني، منة عرفة، محمد علي رزق، حسني شتا، نهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجي لمالكها تامر مرسي.