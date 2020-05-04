شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تكشف عن 4 مسلسلات تشاهدهم فى رمضان.."فلانتينو" أولهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة يسرا عن سعادتها بردود الأفعال حول نجاح مسلسلها الجديد "خيانة عهد"، والذي يعرض على قناتي الحياة وcbc، وقالت لـ"الخليج 365: "الحمد لله قدرنا نسعد الجمهور في ظروف صعبة وصورنا في وقت صعب ومازلنا مكملين تصوير وسعيدة جداً إن مجهودنا وتعبنا قدر يوصل للجمهور من خلال الشاشة".

وعن الأعمال التي تتابعها يسرا طوال أيام شهر رمضان، تابعت: "أنا بتفرج على الزعيم عادل إمام في "فلانتينو"، وأشاهد مسلسل "بـ100 وش" للجميلة نيللى كريم وأقولها المسلسل يجنن وانتى تجننى حبيبتى، كما أشاهد مسلسل "الفتوة" لـ ياسر جلال، وطبعًا مسلسل "الاختيار" الذي يذكرنا بالأعمال الوطنية مثل رأفت الهجان".

مسلسل "خيانة عهد" يُعرض على قناتى cbc والحياة وهو بطولة يسرا، حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبرى، وبيومى فؤاد، وهنادى مهنا، وخالد أنور، وسلوى عثمان ورمزى العدل، وإخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

Advertisements

وتدور أحدث المسلسل حول "عهد" التى تمتلك مصنع ملابس وتهتم بعملها وبعائلتها كثيرا، رغم استغلال عائلتها لها طوال الوقت، ولكنها تتعرض لصدمة، بعدما اكتشفت إدمان ابنها خالد أنور للمخدرات، وبينما تجتهد لتصليح الأمور، تجد صعوبة مع ما تكتشفه من مفاجآت صادمة من حولها، وتدخل فى صراعات كثيرة.