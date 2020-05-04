شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مغنية: يجب محاسبة من سرقوا أموال لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الفنان اللبنانى باسم مغنية، بمحاسبة من سرقوا لبنان، متسائلا: "هل من العدل أن يتحمل الشعب اللبنانى (٤ مليون نسمة) كل المصاعب والوجع والذل لمدة خمس سنوات حتى تعود الحياة الاقتصادية إلى وضعها الطبيعى؟".





وكتب مغنية، عبر حسابه على تويتر: "هل من العدل أن يتحمل الشعب اللبنانى (٤ مليون نسمة) كل المصاعب والوجع والذل لمدة خمس سنوات حتى تعود الحياة الاقتصادية إلى وضعها الطبيعى؟، وهذا إن عادت".





من ناحية أخرى، يشارك الفنان اللبنانى باسم مغنية، فى أحداث مسلسل "سكر زيادة"، من بطولة النجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد، حيث يشارك باسم داخل أحداث المسلسل كضيف شرف، ويظهر فى حلقتين فقط، وبشخصيته الحقيقية.

وكان رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب، أعلن أن لبنان سيمضى قدما فى طلب برنامج دعم من صندوق النقد الدولى، وذلك بعدما أقرت الحكومة فى وقت سابق خطة إصلاحات هيكلية تشمل كافة الجوانب المالية والاقتصادية.

واستعرض دياب معالم خطة الإصلاح المالى والاقتصادى فى لبنان، مشيرا إلى أنها تعتمد على 6 مكونات رئيسية متداخلة: مالية واقتصادية ومصرفية ونقدية والحماية الاجتماعية والتنموية.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أن الخطة بُنيت على أسس تسمح للبنان بالحصول على الدعم الدولى المطلوب لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية، وإعادة رسملة المصارف والمؤسسات، وتأمين شبكات الأمان الضرورية والبنى التحتية، وذلك لإعادة إخراج معظم اللبنانيين من حالة الفقر والعوز، مضيفا أن الدولة أصبحت تمتلك للمرة الأولى فى تاريخها خطة مالية مكتملة ومتكاملة، تنتهى بها وعبرها مرحلة التخبط فى سياسات مالية أوصلت لبنان إلى حالة الانهيار الحالية.

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وأشار دياب إلى أن الخطة تنطوى على "خريطة طريق" واضحة لإدارة المالية العامة، معتبرا أن لبنان بدأ اليوم السير فى الطريق الصحيح للخروج من أزمته المالية العميقة.