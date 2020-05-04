شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على النجوم المشاركين بـRise Up New York لدعم جهود الإغاثة ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك عدد كبير من النجوم العالمين يوم 11 مايو الجاري في " Rise Up New York " وهي حملة تليفزيونية افتراضية على مستوى المدينة لزيادة الوعي والتمويل لمساعدة سكان نيويورك المتأثرين بجائحة فيروس كورونا " COVID-19 "وذلك حسب موقع " بيلبورد " .

والحدث تنظمه iHeartMedia و" Robin Hood "وهي أكبر منظمة لمكافحة الفقر في نيويورك، ومن المقررأن يشارك به عدد من أكبرالموسيقيين والممثلين و الكوميديين والطهاة وغيرهم من المشاهير.

سيشارك في هذا الحدث كل من بون جوفي وبيلي جويل وماريا كاري وستينج، إلى جانب عدد آخر من الفنانين التي سيتم الإعلان عنهم قريبا.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة روبن هود في بيان : " تقع مدينة نيويورك في بؤرة جائحة COVID-19 ، وقد خلقت هذه الأزمة مجموعة جديدة كاملة من التحديات لملايين سكان نيويورك الذين كافحوا بالفعل من أجل تغطية نفقاتهم.. وهذه لحظة يجب أن نتكاتف جميعا معا وننهض معا كمجتمع لدعم جيراننا ودعم بعضنا البعض ".

وكشف خلال حديثة أن الهدف الحقيقي هو جمع الأموال لجهود الإغاثة مع تخصيص 100 في المائة من التبرعات لتوفير الغذاء والمأوى والمساعدات النقدية والصحة والصحة العقلية والخدمات القانونية والدعم التعليمي لأكثر الفئات ضعفا في المدينة خلال تفشي فيروس كورونا .