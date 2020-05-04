هيفاء وهبي تشيد بمسلسل “الإختيار” وتوجه رسالة خاصة لأبطاله

متابعة بتجــــــــرد: أعربت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن إعجابها بمسلسل “الإختيار” بطولة الممثل المصري أمير كرارة وعدد من الفنانين نذكر من بينهم أحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبد الخالق.

وأثنت هيفاء وهبي على قصّة المسلسل التي تخلد ذكرى شهداء مصريين دفعوا حياتهم ثمنًا للدفاع عن وطنهم، فكتبت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “مسلسل الاختيار‬ ليس مجرد مسلسل، ‏هو عمل وطني يخلّد ذكرى شهداء مثل منسي‬ وهيثم فتحي وشهداء كمين رفح والكثير ممن دفعوا حياتهم للدفاع عن وطنهم مصر”.

وأضافت: “شكراً لفريق العمل على هذا المسلسل الرائع الذي يستحق المشاهدة من القلب!”.

ويتناول مسلسل “الاختيار” حياة العقيد أركان حرب أحمد صابر المنسي – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة – الذي استشهد في كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل‎.

مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبد الخالق، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم: محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصري، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.