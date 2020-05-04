بالصورة – ابنة كارول سماحة تصنع الحلوى بمفردها

متابعة بتجــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية كارول سماحة صورة حديثة لابنتها “تالا”، والتي على ما يبدو بدأت تتعلم فنون الطبخ ومساعدة والدتها.

وتظهر الصغيرة في الصورة وهي تحمل قالب حلوى صنعته بنفسها؛ وأرفقت كارول الصورة بتعليق جاء فيه: “حبيبة قلبي، بنتي (تالا) تصنع الحلوى بمفردها!.. يقولون: أول حب عند البشر هو حب الطعام، ما رأيكم ؟”.

تجدر الإشارة إلى أن كارول سماحة طرحت منذ فترة كليب أغنية “مش هعيش”، وهي أولى أغنياتها للعام 2020، من كلمات أمير طعيمة، ألحان اسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان وإنتاج شركة “أنغامي” التي بدأت نشاطها الإنتاجي منذ فترة قصيرة، لإصدار أعمال غنائية تبث حصرياً عبر تطبيق “أنغامي” وتُعرف بـ Anghami Originals.