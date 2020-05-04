نبيلة عبيد: “سكر زيادة” أرهقني

متابعة بتجــــــــرد: كشفت الفنانة المصرية نبيلة عبيد عن تعرضها لإرهاق بالغ أثناء تصوير مسلسلها الجديد “سكر زيادة” في لبنان.

وأضافت عبيد: “أن الدراما التلفزيونية تحتاج إلى ساعات تصوير طويلة في اليوم الواحد، وهو ما أصابها بالإرهاق أثناء تصوير مشاهدها في بيروت، مشيرة إلى أن نجاح العمل وتلقيها إشادات عنه جعلها تشعر بأن مجهودها لم يضع هباءً”، بحسب قولها.

وأشارت إلى أن مسلسل “سكر زيادة” حقق حلمها في اقتحام منطقة الكوميديا، بحيث فاجأ الناس بشخصية وإطار جديد لم يشاهدونني فيه، متابعة: “سعيدة للغاية بحجم الإشادات وردود الفعل الإيجابية، وأتمنى تواصلها في قادم الحلقات التي ستشهد تصاعداً في الأحداث”.

ويشارك في بطولة “سكر زيادة” نادية الجندي، وسميحة أيوب، وهالة فاخر، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد السقا، وجومانا مراد، ولقاء الخميسي، وأيتن عامر، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، من إخراج وائل إحسان.