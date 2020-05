كيت بكنسيل: خطيبي ومضة أمل في حياتي

متابعة بتجــــــــرد: صرحت الممثلة البريطانية كيت بكنسيل أن خطيبها جودي غريس هو أفضل صديق يمكن أن تستعين به في فترة الحجر الصحي لكورونا، وتشعر أنه ومضة أمل في حياتها.

وقالت بكنسيل (46 سنة) إنها تشعر أن غريس (22 سنة) رجل ناضج وذكي ومبدع، يسليها بعزف الموسيقى، ويطهوان ويشاهدان الأفلام معاً، لذلك تشعر أن الوقت يمر بسرعة هائلة.

وأوضحت أن الكيمياء بينهما تتخطى حاجز فارق العمر، لأنها تشعر وكأنه نصفها الآخر، ويكملها في أشياء كثيرة.

وقالت نجمة «بيرل هاربور» إن وجود غريس يجعلها لا تتحكم في مشاعرها، لأن قلبها يخفق كلما رأته، لذلك تتعمد الدخول على حسابه على إنستغرام والتعليق بمشاعرها الحقيقية نحوه، واختيار أيقونات الحب والقلوب للتعبير عما تحس به.

Advertisements

وكانت كيت قد تزوجت من قبل المخرج لين وازيمان (47 سنة) أثناء تصوير فيلم «العالم السفلي» في عام 2003، ولكن زواجهما لم يدم أكثر من عامين.

من جانب آخر، تترقب النجمة البريطانية عرض فيلمها الجديد JOLT أو هزة وهو فيلم أكشن من إخراج تانيا ويكسلر، وبطولة بوبي كانافيل، لافيرن كوكس، جي كورتني.

وكانت كيت بكنسيل قد بدأت حياتها السينمائية في عام 1993 بفيلم Much Ado About Nothing أو الكثير من اللغط حول لا شيء، وتوالت بعد ذلك أعمالها ومن أشهرها أمير جوتلاند، الأيام الأخيرة للديسكو، استدعاء تام، الحب والصداقة، ووجه ملاك.