تايلور سويفت: الحب يحميني من ملل الحجر

متابعة بتجــــــــرد: اعترفت المطربة الأمريكية تايلور سويفت، أنها تعيش حالة حب رائعة تحميها من ملل العزلة الصحية التي فرضها فيروس كورونا.

وقالت سويفت (البالغة 30 عاماً) إن خطيبها الممثل البريطاني جو ألوين (29 سنة) لا يشعرها بالضجر، لذلك لا تقلق حتى ولو امتد الحجر لأبعد من ذلك، لأنها ببساطة تحس بالسعادة بوجوده معها، ولا تشعر بمرور الوقت.

وأشارت إلى أنها تود لو طبقت أغنيتها الجديدة wedding vows أو “قسم الزواج”، لأنها تحن إلى تكوين أسرة وإنجاب أطفال، وتشعر أن شيئاً كبيراً ينقصها، ولا يعوضه نجاحها في العمل أو ثروتها.

وأضافت سويفت أنها تعيش أحداث أغنيتها “قصة حب” التي ألفتها بنفسها، وتتمنى أن تظل متناغمة مع ألوين حتى يكلل حبهما بالزواج قريباً، بعد انتهاء العزلة الاجتماعية وانحسار الوباء والقضاء على كورونا.

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من جانب آخر، أرسلت المطربة الأمريكية هدية ورسالة شكر بخط يدها إلى ممرضة من معجباتها، تقديراً لدورها في مكافحة فيروس كورونا.

وأثنت سويفت على الممرضة وزميلاتها، لأنهن يضعن الأولوية لصحة الآخرين على حساب صحتهم وسلامتهم، بينما العالم يقاتل الفيروس المستجد، وقالت: إنها تتمنى أن تراها في حفلتها المقبلة.

وردَّت الممرضة ويتني هيلتون برسالة شكر على سوشيال ميديا، تحيِّي فيها المطربة الحائزة على جوائز غرامي وتشكرها على طيبتها وروحها النبيلة، قائلة: إن لفتتها تعطيها المزيد من الإلهام لمواصلة عملها بحب وإخلاص.